«Триколор» строит первый в России телепорт нового поколения

Российский спутниковый оператор «Триколор» строит собственную земную станцию спутниковой связи (ЗССС). Проект станет уникальным для России — строительство ведется по принципу greenfield в месте, где отсутствует готовая инфраструктура. «Триколор» сделал это первым среди всех российских коммерческих операторов спутникового ТВ. Об этом CNews сообщили представители «Триколора».

Одна из ключевых задач строительства новой станции для компании — полный контроль над процессом формирования и передачи телевизионного сигнала, что обеспечит его максимальную надежность и защищенность от внешних помех. Запуск собственного телепорта — важнейший шаг в укреплении технологического суверенитета российского спутникового вещания. Общий объем инвестиций в строительство станции составил более 400 млн руб.

Данная станция подъема сигнала обеспечит вещание всех спутниковых каналов, доступных на 56-м градусе, а их насчитывается порядка 300.

При строительстве телепорта были использованы последние технологические достижения в области организации спутникового вещания. А уникальность проекта для России состоит в строительстве объекта с нуля «в чистом поле»: вся необходимая инженерная инфраструктура создается одновременно со станцией. Выбранное расположение обеспечивает сразу несколько преимуществ. Это и высокая помехозащищенность, и отсутствие промышленных помех, и значительное увеличение запаса энергетики спутникового сигнала в сравнении с текущим используемым ЗССС.

«Строительство объекта ведется уже более года и планируется к завершению совсем скоро — в декабре 2025 г. Для нас запуск собственного телепорта — стратегическое решение, которое укрепляет наши позиции на рынке, позволяет экономить существенные средства на уcлуге uplink и обеспечивает технологический суверенитет независимо от геополитической обстановки. Уникальность проекта и используемые в нем решения дают нам полный контроль над цепочкой вещания, что в конечном счете повышает качество оказываемых услуг для миллионов наших клиентов», — сказал Денис Филипишен, директор по вещательным и информационным технологиям «Триколор».