Разделы

Бизнес Кадры
|

Финансовый университет и BPMSoft договорились о сотрудничестве в образовательной и научной сферах

Компания BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и факультет налогов, аудита и бизнес-анализа (НАБ) Финансового университета при Правительстве РФ заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области образования и научно-исследовательской деятельности. Сотрудничество предусматривает совместное развитие академических программ, обновление учебно-методических материалов и внедрение современных цифровых инструментов в учебный процесс.

Студенты факультета будут осваивать low-code-платформу BPMSoft в рамках практико-ориентированного обучения по оптимизации, моделированию и инжинирингу бизнес-процессов. Также они смогут участвовать в карьерных треках компании и ее партнеров, что позволит быстрее адаптироваться к требованиям рынка и получить практический опыт работы с передовыми технологиями. Партнерство предполагает реализацию научных проектов – от исследований и прикладных разработок до участия в профильных конференциях и подготовки научных публикаций.

Декан факультета НАБ Финансового университета Вадим Засько отметил, что подписание соглашения стало важным шагом в укреплении связей между университетом и бизнес-сообществом: «Использование профессионального программного обеспечения в образовательном процессе повышает качество подготовки студентов и формирует для них конкурентное преимущество на рынке труда».

Заместитель декана по связям с российскими и международными партнерами Евгения Лялькова подчеркнула, что сотрудничество открывает уникальные возможности для студентов и преподавателей: «Совместная работа с отраслевым лидером позволит интегрировать реальные бизнес-кейсы в учебные дисциплины и создать эффективную систему привлечения талантливых выпускников в компанию».

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

Руководитель направления «BPMSoft Образование» Юлия Голякина отметила, что включение прикладных инструментов BPMSoft в программу занятий формирует новый уровень подготовки кадров: «Повышение готовности будущих специалистов к работе с современным отечественным софтом возможно только в тесной коллаборации с университетами».

Партнерство реализуется в рамках программы «BPMSoft Образование», стартовавшей в 2023 г. Сегодня к инициативе присоединились более 40 российских вузов, а обучение работе с low-code-инструментами платформы прошли свыше 3 тыс. студентов. Программа направлена на создание кадрового резерва ИТ-специалистов, владеющих отечественными цифровыми решениями для бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Троян годами маскировался под полезные инструменты, чтобы внезапно наброситься на пользователей Chrome и MS Edge

Чем грозят госсектору демпинг и «серые» схемы при закупке отечественной электроники

Бунтующие подростки рвутся в мир киберкриминала. После 20 лет в нем остаются единицы и не из-за денег

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Древнейшая ИТ-профессия возрождается. Почти исчезнувшим специалистам платят 100 тысяч за неполный день – вдвое больше, чем курьерам

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще