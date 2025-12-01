Разделы

«Токеон» и УК экосистемы «Космос» подписали соглашение о развитии цифровых финансовых решений для промышленной кооперации

Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) «Токеон» и управляющая компания экосистемы «Космос» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписание состоялось при участии генеральных директоров обеих компаний – Игоря Егоркина и Андрея Мисюры. Об этом CNews сообщили представители «Токеона».

Соглашение предусматривает интеграцию решений «Токеона» в цифровую платформу «Космос» – научно-производственную экосистему для развития промышленной кооперации. Проект был инициирован Корпорацией развития Среднего Урала и правительством Свердловской области. Подписанный документ действует до конца 2027 г. с возможностью автоматической пролонгации.

«Партнерство позволит предложить промышленным предприятиям – участникам экосистемы «Космос» современные инструменты привлечения финансирования через выпуск цифровых финансовых активов. Объединение наших технологий и компетенций с большой региональной платформой создает прецедент для тиражирования в других субъектах России», – сказал Игорь Егоркин, генеральный директор «Токеона».

«Мы предоставим «Токеону» расширенный функционал своей платформы, включая доступ к базе участников, возможность создания цифрового офиса и продвижение услуг через официальные коммуникационные каналы. Интеграция решений в области ЦФА соответствует нашим задачам по цифровой трансформации промышленности», – отметил Андрей Мисюра, генеральный директор экосистемы «Космос».

