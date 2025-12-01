«Нацпроектстрой» цифровизировал станцию Москва-Пассажирская-Казанская МЦД-3

«Нацпроектстрой» перевел на цифровое управление движением станцию Москва-Пассажирская-Казанская МЦД-3. Для этого специалисты компаний холдинга построили трехэтажный пост электрической централизации и оснастили его микропроцессорной автоматикой собственной разработки и производства.

Движением поездов на этом участке МЦД будет управлять микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ. С ее помощью можно отслеживать все параметры и выявлять предотказные состояния оборудования, устанавливать маршруты поездов. Встроенная киберзащита предотвратит несанкционированный доступ к цифровому оборудованию.

Из нового поста ЭЦ персонал сможет регулировать работу 238 светофоров и 179 стрелочных переводов: станция вошла в тройку крупнейших на московских диаметрах по числу стрелок с цифровым управлением. Чтобы подключить все оборудование протянули 270 км кабеля. Цифровизация повышает безопасность движения и увеличивает пропускную способность линий.

В трехэтажном здании поста оборудовали три рабочих места для диспетчеров, смонтировали системы жизнеобеспечения здания: отопления, вентиляции, водоснабжения, видеонаблюдения и пожаротушения.