Rutube представил новую дизайн-систему студии для авторов

Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») представил обновленный дизайн студии Rutube для авторов в веб-версии. Обновления в пользовательском интерфейсе и основных разделах уже доступны всем пользователям платформы. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

В рамках обновления студии Rutube полностью обновили UI — визуальное оформление стало красивее и приятнее. Также унифицировали страницы похожего контента по расположению элементов интерфейса и функционал в разных частях студии Rutube.

Кроме того, теперь редактирование и загрузка видео доступно в модальном окне, а при загрузке нескольких файлов появляется виджет загружаемых видео. Сериалы в разделе плейлистов выделены отдельной вкладкой, а сами плейлисты отображаются в виде карточек, как на основной платформе. К тому же были объединены и скрыты необязательные настройки для видео в раздел «Расширенные настройки».

Также раздел трансляций и донатов стал еще удобнее — изменили форму настроек, убрали лишние элементы, увеличили размер плеера для авторов и вынесли чат сбоку от него.

«В обновлении дизайна и функционала ключевых элементов интерфейса в студии Rutube в первую очередь мы старались учесть, конечно, качество и удобство пользовательского опыта наших авторов — по результатам нашего опроса новый дизайн воспринимается как более интересный, современный и удобный, а средняя оценка составила 6,5 из 7. Проделанная работа по редизайну сервиса позволит ускорить реализацию будущих обновлений и улучшений, так что Студия Rutube будет постоянно развиваться и обрастать новыми функциями», — сказал директор по продукту Rutube Евгений Ильчук.