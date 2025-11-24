«Авито Подработка»: бизнес в 2,5 раза чаще предлагал частичную занятость офисным специалистам

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные за январь–октябрь 2025 г. В целом по России бизнес стал на 145% чаще предлагать неполную занятость на офисные специальности по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Среди офисных специальностей наиболее заметный рост зафиксирован на позиции маркетолога: в январе–октябре бизнес искал таких специалистов более чем в два раза чаще (+114% год к году). Исполнители на неполной занятости могли рассчитывать здесь в среднем на 36 263 руб./мес.

На втором месте по динамике — помощники руководителя: за год число предложений частичной занятости выросло более чем в два раза (+108%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 30 960 руб./мес.

Рост показала и подработка для менеджеров по работе с маркетплейсами: бизнес предлагал частичную занятость на этой позиции на 93% чаще, а исполнители могли рассчитывать в среднем на 24 590 руб./мес. Еще в топе бухгалтеры, по которым спрос вырос на 91% год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости здесь составило около 27 155 руб./мес.

Важно учитывать, что итоговый доход зависит от региона, специфики задач и опыта исполнителя, поэтому фактические суммы могут отличаться от средних значений, рассчитанных по данным сервиса.

Динамика числа предложений частичной занятости для офисных специалистов на исполнителей, январь-октябрь 2024/2025

«Мы видим, что интерес к частичной занятости растет по разным позициям. Офисные специальности не исключение: вместе с увеличением числа предложений по частичной занятости здесь растет и интерес исполнителей к такому формату. Так, по России за январь–октябрь 2025 года число откликов на офисные подработки выросло более чем в два раза. Формат частичной занятости становится осознанной частью карьерной стратегии: исполнители совмещают подработку с основной работой, учебой или другими делами, приобретая новый опыт и навыки, — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Среди федеральных округов России наиболее заметно увеличилось число предложений частичной занятости для офисных специалистов в СФО (+155% год к году), УФО (+144%) и ЮФО (+138%). Растет и интерес исполнителей к таким предложениям: в СФО число откликов на офисную подработку увеличилось почти в два раза (+87%), в УФО — почти в три раза (+176%), а в ЮФО — в два раза (+98%).

При расчете рейтинга учитывались предложения с очным форматом занятости. В выборку не включались направления, где доход во многом формируется засчет переменной части — процента от сделок, бонусов и премий (например, менеджеры по продажам, страховые агенты, брокеры и т.п.).