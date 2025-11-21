Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Финлид» от «Точка Банка» интегрировал робота по обработке документов в свой сервис

Нововведение особенно актуально в период изменений налогового законодательства и позволит значительно оптимизировать ресурсы бухгалтеров и бухгалтерских компаний.

Сервис «Финлид» от «Точка Банка» первые на рынке интегрировали робота по работе с первичными документами КНАП. С его помощью можно автоматизировать процессы в бухгалтерских отделах и компаниях. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Безопасность

Для успешной работы достаточно загрузить один или несколько файлов в сервис через «Финлид», СБИС, «Диадок», интеграции API или электронную почту. После этого КНАП автоматически распознает документы, отсортирует их в верном порядке и удалит те, которые дублируются. Затем робот определит правила учета по предоставленным документам (например, счетам-фактуры, накладным, актам и так далее) и конечному получателю или клиенту и автоматически проведет их в «» в соответствии со всеми регламентами. В случае возникновения вопросов сервис обратится к бухгалтеру за уточнениями. По завершении операции КНАП самостоятельно сформирует архив со всеми важными документами — соглашениями, договорами, актами сверок.

«Усложнение бухучета и новые правила налогообложения делают автоматизацию особенно важной. В преддверии Дня бухгалтера мы рады предложить решение, которое делает работу специалистов проще и надежнее. Робот КНАП, интегрированный в «Финлид», минимизирует ручной труд, экономит до нескольких рабочих дней в месяц и обеспечивает корректное проведение документов — так бухгалтеры, особенно занимающиеся первичным учетом, получают больше возможностей для развития и качества сервиса», — сказал продакт-менеджер сервиса «Финлид» от «Точка Банка» Дмитрий Почивалин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics впервые опубликовал карту российского рынка решений для унифицированных коммуникаций

Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще