«Финлид» от «Точка Банка» интегрировал робота по обработке документов в свой сервис

Нововведение особенно актуально в период изменений налогового законодательства и позволит значительно оптимизировать ресурсы бухгалтеров и бухгалтерских компаний.

Сервис «Финлид» от «Точка Банка» первые на рынке интегрировали робота по работе с первичными документами КНАП. С его помощью можно автоматизировать процессы в бухгалтерских отделах и компаниях. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Для успешной работы достаточно загрузить один или несколько файлов в сервис через «Финлид», СБИС, «Диадок», интеграции API или электронную почту. После этого КНАП автоматически распознает документы, отсортирует их в верном порядке и удалит те, которые дублируются. Затем робот определит правила учета по предоставленным документам (например, счетам-фактуры, накладным, актам и так далее) и конечному получателю или клиенту и автоматически проведет их в «1С» в соответствии со всеми регламентами. В случае возникновения вопросов сервис обратится к бухгалтеру за уточнениями. По завершении операции КНАП самостоятельно сформирует архив со всеми важными документами — соглашениями, договорами, актами сверок.

«Усложнение бухучета и новые правила налогообложения делают автоматизацию особенно важной. В преддверии Дня бухгалтера мы рады предложить решение, которое делает работу специалистов проще и надежнее. Робот КНАП, интегрированный в «Финлид», минимизирует ручной труд, экономит до нескольких рабочих дней в месяц и обеспечивает корректное проведение документов — так бухгалтеры, особенно занимающиеся первичным учетом, получают больше возможностей для развития и качества сервиса», — сказал продакт-менеджер сервиса «Финлид» от «Точка Банка» Дмитрий Почивалин.