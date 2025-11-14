Минстрой России продолжает работу по внедрению национального мессенджера Мах в сферу ЖКХ

Министерством на регулярной основе ведется работа по совершенствованию цифровых инструментов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества коммунальных услуг и решения вопросов, связанных с эксплуатацией жилищного фонда. Об этом CNews сообщили представители Минстроя.

Домовые чаты, создаваемые для оперативного обмена информацией, связанной с жизнью и управлением домом, стали неотъемлемой частью жизни многоквартирных домов и общения собственников. Создания домовых чатов на платформе национального мессенджера Mах реализуется с целью развития возможностей взаимодействия жителей и повышения качества коммуникации. Создание домовых чатов на новой платформе проводится разработчиком национального мессенджера Мах совместно с Минстроем России, при участии всех регионов страны и управляющих организаций.

Основная цель нововведения — сделать взаимодействие между собственниками квартир, управляющими компаниями (УК) и городскими службами максимально быстрым, безопасным и удобным. Инициатива, призванная обеспечить безопасную цифровую среду и исключить риски, связанные с использованием неофициальных чатов в публичных мессенджерах, не потребует от жителей практически никаких дополнительных усилий. Простота для конечных жителей-пользователей — один из главных принципов проекта.

Выбор платформы Mах обусловлен обеспечением безопасной цифровой среды при оказании жилищно-коммунальных услуг. В чатах интегрированы средства защиты и инструменты противодействия мошенникам, а также полезные для граждан отраслевые сервисы. Национальный мессенджер Мах изначально создан как защищенная от мошенников среда для общения, и реализует инструменты для противодействия недобросовестным активностям во всех сферах. Создание домовых чатов здесь ориентировано в том числе на исключение случаев мошенничества в домовых чатах, приводящих к утечке персональных данных, возможных на сторонних и не регулируемых площадках.

Предполагается, что в качестве владельцев таких чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора, что позволит обеспечить функционирование официальных чатов независимо от смены управляющей компании.