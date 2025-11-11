Разделы

В индустриальном парке «Зеленец» в Коми началось строительство независимого дата-центра ЦОД114 мощностью 114 МВт

В индустриальном парке «Зеленец» в Коми началось строительство независимого дата-центра ЦОД114 мощностью 114 МВт. С помощью современных газопоршневых установок резидент парка будет использовать природный газ для выработки собственной электроэнергии, которую планируется применять для добычи криптовалюты. Об этом CNews сообщили представители индустриального парка «Зеленец».

Соглашение о создании крупнейшего майнинг-кластера подписано между Правительством Республики Коми и инвесторами ООО «Интегратор Коми» и ООО «УК "Мегаполис-Инвест"».

