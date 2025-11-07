Полтора миллиона километров проехали на самокатах хабаровчане

Сервис «МТС Юрент» подвел итоги сезона 2025 г. в Хабаровске. По данным аналитиков, более 80% пользователей выбирали самокаты для ежедневных маршрутов — на работу, в магазины или спортзалы. В среднем такая поездка занимала 13 минут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самокаты также использовали в качестве транспорта «последней мили» - от остановки общественного транспорта до дома или работы и наоборот. Всего в этом сезоне хабаровчане на кикшеринге преодолели более 1,5 млн километров, и чаще всего маршрут для поездок пролегал по Амурскому и Уссурийскому бульварам, набережной Амура, а также окрестности ТЦ «Броско Молл» и Спасо-Преображенского собора. Самым популярным временем для поездок стал период с 6 до 10 часов утра и с 17 до 22 часов вечера.

Среди пользователей «МТС Юрент» преобладают мужчины (62%), основная возрастная группа – от 18 до 34 лет. При этом каждый пятый пользователь старше 40 лет. Почти половина райдеров состоят в браке и имеют детей. В этом сезоне заметно выросла доля поездок среди работников сферы образования и здравоохранения – до 16% от общего числа. «МТС Юрент» также отмечает популярность самокатов у специалистов из ИT, экономической и юридической сфер.