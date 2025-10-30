Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Визит в офисы Трансстройбанка стал быстрее и комфортнее благодаря ИИ Smart Engines

Клиенты Трансстройбанка смогут мгновенно получать обслуживание в отделениях благодаря технологиям искусственного интеллекта Smart Engines. Теперь идентификация клиента для открытия счета, оформления карты, доступа к вкладу или аренды ячейки занимает считанные секунды. ИИ Smart Engines безошибочно распознает печатные и рукописные паспортные данные, без необходимости их ручного ввода. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Благодаря внедрению технологии Трансстройбанк получил возможность моментально идентифицировать клиентов в своих отделениях. Система Smart Engines самостоятельно распознает печатные и рукописные данные паспорта России – нужная информация извлекается автоматически, а клиент получает доступ к услугам банка в разы быстрее.

Интеграция решения Smart Engines не только сделала обслуживание быстрым, но и устранила вероятность ошибок ручного ввода клиентских данных. Важной особенностью новой системы является то, что она работает строго внутри банковского контура Трансстройбанка, без передачи в облачные сервисы. Данный подход исключает риски утечек при распознавании паспортов, защищает персональные данные и обеспечивает полное соответствие законодательству.

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему
Бизнес

Решения Smart Engines внесены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России и относятся к классу искусственного интеллекта.

Таким образом, искусственный интеллект Smart Engines помогает задавать новые стандарты скорости и безопасности банковского обслуживания. Технология позволила полностью автоматизировать ввод данных для идентификации клиентов Трансстройбанка, исключив ошибки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/