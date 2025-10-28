«Контур.Факторинг» начал самостоятельно финансировать поставщиков ​

«Контур.Факторинг», который с 2017 г. работает как мультифакторная площадка, стал полноценным фактором. Компания уже провела первые сделки по финансированию клиентов из сегмента МСБ, работающих с крупными дебиторами, такими как «Лукойл», ММК и «Северсталь». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Новое направление дополняет существующую бизнес-модель: платформа объединяет более 60 факторов, в числе которых теперь и ООО «Контур Факторинг». При этом пользователям по-прежнему доступны все преимущества сервиса: автоматизация сделок позволяет оперативно пополнять оборотный капитал, избегая кассовых разрывов; интеграция с сервисами «Контур.Диадок» и «Корус» обеспечивает юридически значимый электронный документооборот; взаимодействие со всеми партнерами в едином интерфейсе делает процесс финансирования прозрачным и удобным.

Иван Акименко, руководитель «Контур.Факторинга»: «Рынок факторинга динамично развивается, и все больше компаний выбирают его как альтернативу кредитованию. За время существования сервиса Контур.Факторинг мы накопили экспертизу в работе с поставщиками из разных отраслей, и запуск собственного финансирования стал закономерным шагом. Вместе с этим мы сохраняем фокус на развитии платформы и продолжаем делать ее удобнее для всех пользователей. Наша цель — создавать технологичные решения, которые помогают бизнесу расти».