ВТБ проведет соревнование API-разработчиков с призовым фондом 2 млн рублей

ВТБ открывает регистрацию на соревнование для разработчиков интерфейсов Открытого банкинга. VTB API hackathon 2025 по развитию решений по мультибанкингу состоится в Москве с 27 октября по 22 ноября 2025 г. Призовой фонд юбилейного хакатона, который пройдет уже в пятый раз — 2 млн рублей. Регистрация продлится до 2 ноября включительно.

«Мы видим огромный запрос финансового рынка на развитие решений Открытого банкинга — мультибанкинга, когда пользователь может из единого интерфейса отслеживать свои счета в различных банках и управлять ими, совершать операции для приумножения своего капитала. Банк активно развивает Платформу API ВТБ, на которой опубликовано более 3,5 тыс. готовых к подключению интерфейсов. Она позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам ВТБ внешних партнеров из различных отраслей. Каждый год хакатон от Платформы API ВТБ становится площадкой для поиска свежих идей и их реализации в реальных продуктах», — отметил Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.

В этом году организаторы хакатона предложат участникам решить прикладную ИТ-задачу в одном из треков: создание продукта или сервиса на основе открытых API с потенциалом монетизации, реализация инструмента для автоматического анализа и разработка единого механизма для тестирования сценариев работы API.

На решение задачи у участников будет 2 недели. После этого пройдет полуфинал, в котором по итогам презентаций участников жюри выберет финалистов. Лучшие решения будут определены 22 ноября на офлайн-финале в Москве. Кроме того, спецноминацией жюри отметит команды с самыми оригинальными решениями.

Принять участие в VTB API hackathon 2025 могут разработчики старше 18 лет. Они могут участвовать как единолично, так и командами от 2 до 5 человек. Подробности об условиях участия, треках и призах — на сайте хакатона.

ВТБ ежегодно проводит серию ИТ-соревнований, объединенных в семейство хакатонов: MORE.Tech, ARCHI.Tech и VTB API Hackathon. За 5 лет VTB API hackathon стал площадкой, где разработчики и аналитики создают практические решения для финансовых сервисов будущего.