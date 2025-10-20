Разделы

«Контур» и «ВсеИнструменты.ру» запустили проект в поддержку малого бизнеса ​

Совместный проект «Контура» и «ВсеИнструменты.ру» призван помочь решить проблему неравенства — как правило, лучшие условия на рынке доступны только крупным компаниям. Благодаря подписке на сервисы «Контура» малый бизнес сможет использовать ИT-решения по фиксированной цене. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервисы в наборе можно менять ежемесячно, подстраивая под текущие задачи. Это позволяет предпринимателям автоматизировать внутренние процессы, сократить операционную рутину — документооборот, проверку контрагентов, работу с НДС и видеосвязь. Контроль над бизнес-процессами становится более системным — работать можно даже с телефона.

«ВсеИнструменты.ру» в рамках проекта открывает доступ к оптовым условиям даже для микробизнеса. Ранее такие условия были доступны только компаниям с крупным объемом закупок.

