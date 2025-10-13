«Мегамаркет» добавил в карточки товаров комплементарные услуги

«Мегамаркет» расширил функционал карточек товаров, добавив возможность сразу оформить сопутствующие услуги при покупке. Например, при выборе стиральной машины пользователю будет предложена установка и сборка: специалисты демонтируют старую технику и подключат новую. Об этом CNews сообщили представители «Мегамаркета».

Данный функционал делает процесс покупки более удобным — все сопутствующие работы можно оформить без обращения к сторонним сервисам. В карточках товаров уже интегрировано свыше тысячи проверенных услуг от более чем 200 партнеров.

Среди партнеров — поставщики услуг, включая «Майтех», «Аскона», «Колесо ру», Fix&GO и другие, работающие по единым стандартам качества. Также в отдельном разделе маркетплейса представлены и другие самостоятельные категории — клининг, шиномонтаж, услуги мастеров различной специализации. Все услуги имеют фиксированную стоимость и предоставляются с гарантией от исполнителей.

«Мы видим, что покупатели все чаще ожидают получать не просто товар, а готовое решение под свои задачи. Теперь при выборе товара можно сразу добавить подходящую услугу — все оформляется в одном месте, быстро и с гарантией качества. А возможность оплаты бонусами «Спасибо» делает процесс еще более гибким и выгодным для наших клиентов», — сказала Ольга Ломкина, руководитель направления по развитию категории услуг в «Мегамаркете».

В ближайших планах по развитию направления — интеграция услуг от таких партнеров, как «Холодильник.ру», «М.Видео» и Hands.ru.