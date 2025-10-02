Приглашаем на конференцию по бизнес-аналитике РУBIКОНФ
7 октября в Москве, в инновационном кластере «Ломоносов» на Раменском бульваре, состоится одно из главных событий года в мире отечественной бизнес-аналитики — РУBIКОНФ.
РУBIКОНФ – это Data Driven конференция, посвященная развитию отечественных решений в области BI и работе с данными. РУBIКОНФ объединяет ведущих экспертов отрасли, представителей компаний и тех, кто стремится повысить эффективность своих бизнес-процессов с помощью аналитических инструментов.
Для кого конференция будет полезной:
- бизнес-аналитики и data-архитекторы;
- CDO, CIO, руководители аналитических подразделений;
- разработчики и интеграторы отечественных BI-решений;
- предприниматели, задумывающиеся о внедрении бизнес-аналитики, и те, кто уже внедряет BI в свои бизнес-процессы;
- корпорации, строящие data-driven стратегии;
- новички в data-сфере, стремящиеся к профессиональному росту.
Это место, где обмениваются кейсами, обсуждают реальные внедрения self-service BI, дискутируют о корпоративной дата-грамотности и строят сильный нетворкинг. Здесь вы найдёте единомышленников и партнёров.
На конференции вас ждёт:
- 20+ докладов от признанных экспертов отрасли;
- мастер-классы;
- панельная дискуссия РУBIЛОВО;
- выставка российских BI-решений;
- прямые контакты с ведущими отечественными вендорами и интеграторами.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Необходима регистрация.
Не упустите возможность стать частью крупнейшего события года в российской индустрии BI. Регистрируйтесь на конференцию РУBIКОНФ прямо сейчас!■ Рекламаerid:2W5zFGgjk7zРекламодатель: АО ОСТИНН/ОГРН: 9709108924/1247700268595Сайт: https://bars.group/