Хабаровчане предпочитают читать фантастику в электронном виде

Книжный сервис «Строки», входящий в цифровую экосистему МТС, проанализировал продажи в книжных магазинах и цифровых сервисах среди пользователей Хабаровского края. Доля покупок цифровых книг впервые достигла 33%, а самым популярным форматом стали аудиокниги. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков сервиса «Строки» от МТС, летом 2025 г. жители Хабаровского края стали на 62% чаще покупать электронные книги по сравнению с весной этого года. Этот показатель оказался одним из самых высоких в России. Также возросла доля С — она на 15% превысила долю электронных.

Согласно исследованию, больше всего цифровых книг читают и слушают хабаровчане с доходом 30-40 тыс. руб. в месяц (19% читателей), а меньше всего цифровым книгам уделяют внимание люди с доходом 400-500 тыс. руб. (таких менее 2%). Среди жанров электронных книг в Хабаровске лидируют фантастика, детективы и любовные романы.

Средний чек на покупку электронных книг в онлайн-сервисах в 2025 г. оказался практически в два раза ниже, чем на приобретение бумажных книг при офлайн-продажах — 345 руб. против 615 руб.

