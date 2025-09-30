Разделы

Бизнес Телеком
|

Beeline Cloud и AUXO завершили миграцию ERP-системы для компании EGGER

Beeline Cloud совместно с ИТ-компанией AUXO реализовали масштабный проект по миграции и локализации ERP-системы для российского подразделения международной производственной компании EGGER. Проект стал ключевым этапом в реструктуризации ИТ-инфраструктуры заказчика и позволил обеспечить бесперебойность бизнес-процессов в новых условиях.

Проект был выполнен в сжатые сроки — всего за 6 месяцев, несмотря на полное отсутствие ИТ-инфраструктуры для миграции. Сложность также обуславливалась опасениями бизнес-рисков со стороны заказчика, вплоть до остановки производства в России, так как ранее EGGER не участвовал в подобного рода проектах по отделению от глобальных систем.

Ключевые этапы проекта включали подготовку технической инфраструктуры к развертыванию локальной ERP-системы, проведение тестовых волн миграции, развертывание локальных продуктивных систем, из которых были созданы полноценные ландшафты. Также осуществлена миграция систем с историческими данными: EGP и HRP. Была настроена система поддержки пользователей на базе SLA, где специалисты Beeline Cloud и AUXO выступают в качестве экспертов третьей линии.

После завершения миграции Beeline Cloud продолжает сотрудничество с EGGER и AUXO по дальнейшей локализации ИТ-инфраструктуры, проектам импортозамещения и развития ИТ-систем.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5xrPWqo

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

CNews — 25 лет лидерства

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще