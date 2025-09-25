HR как Red Team: «Газинформсервис» выступит на GIS DAYS с докладом о найме в ИБ

2 октября в рамках студенческого дня ежегодного форума по кибербезопасности GIS DAYS* 2025 состоится доклад, который перевернёт представление о работе HR-специалистов в сфере ИБ. Александра Гергетт, HR-эксперт компании «Газинформсервис», представит выступление на тему «Red Team HR: тестируем людей на уязвимости».

Доклад построен на аналогии с пентестом: так же, как специалисты по кибербезопасности ищут уязвимости в системах, HR-эксперт выявляет потенциальные риски в кандидатах ещё до их принятия в команду. Это позволяет минимизировать угрозу внутренних рисков и формировать по-настоящему сильные и устойчивые ИБ-подразделения.

«Мы проверяем не только знания, но и поведение, мотивацию, стрессоустойчивость. Технически сильный, но токсичный сотрудник может разрушить команду изнутри быстрее, чем любая внешняя атака. HR — это та же Red Team, только вместо ноутбуков мы работаем с людьми», — подчеркнула Александра Гергетт.

В рамках доклада будут разобраны реальные кейсы из ИБ-практики, которые покажут:

как HR помогает предотвратить внутренние угрозы,

какие «поведенческие уязвимости» опаснее дыр в коде,

и почему процесс найма — это не сервисная функция, а первый уровень защиты компании.

Студенческий день GIS DAYS 2025 — это практическая площадка для диалога с лидерами ИБ-индустрии. Мероприятие охватит не только ключевые аспекты кибербезопасности, но и смежные индустрии: в рамках трека «НеПроИБ» профессионалы из музыкальной и креативной сфер поделятся своим уникальным опытом и кейсами.

Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис», отметила: «Мы создаём возможности для профессионального старта в ИБ и показываем весь спектр направлений — от классической аналитики до работы с креативными проектами. Наша задача — помочь талантливым специалистам найти свой путь в отрасли».

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности.