Россияне на удаленке и безработные счастливее работающих на территории работодателя

Абсолютно счастливыми себя чувствуют три из 10 экономически активных россиян. В опросе SuperJob приняли участие 2,5 тыс. граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Восемь из 10 россиян в той или иной степени считают себя счастливыми: 30% абсолютно счастливы сейчас, каждый второй — скорее счастлив. Несчастными себя чувствует один из пяти, при этом лишь 5% дали абсолютно отрицательный ответ, а еще 15% склоняются к отрицанию.

Среди женщин доля тех, кто однозначно считает себя счастливым, выше (33%), чем среди мужчин (26%), скорее счастливых примерно поровну (50 и 49% соответственно).

Более оптимистичны респонденты возрастной группы от 35 до 45 лет, каждый третий из которых абсолютно счастлив (32%).

Уровень дохода оказывает значительное влияние на ощущения от жизни. Среди россиян с доходом от 100 тыс. рублей в месяц доля однозначно счастливых людей — 34%. Среди тех, кто зарабатывает меньше, — от 25 до 27%.

«Многие знания — многие печали»: среди наших соотечественников с высшим образованием однозначно и скорее счастливых меньше, чем среди людей со средним профессиональным (77% и 82% соответственно).

Россияне, состоящие в браке, чувствуют себя значительно счастливее холостых: 32% семейных однозначно счастливы против 20% несемейных. Среди родителей доля полностью счастливых людей выше: 31% против 21% среди бездетных.

Интересный парадокс: больше абсолютно счастливых среди россиян на удаленке и безработных (по 31%), чем среди работающих на территории работодателя (27%). Но при этом среди не имеющих в настоящий момент работы выше и доля тех, кто чувствует себя однозначно несчастным (7% против 3% работающих в разных форматах).

Только 27% жителей Москвы считают себя однозначно счастливыми, а суммарная доля несчастных (31%) значительно выше, чем в северной столице и регионах. В Санкт-Петербурге высок как процент категорично несчастных (10%), так и однозначно счастливых (31%). Вероятнее всего, дело в том, что чем больше мегаполис, тем больше возможностей и жизненных сценариев видят вокруг себя его жители, тем сложнее им удержаться от социальной и профессиональной рефлексии. В регионах картина наиболее позитивна: 82% респондентов чувствуют себя счастливыми в той или иной степени.

За два года наметилась положительная динамика в субъективном восприятии счастья. Доля россиян, которые однозначно считают себя счастливыми, выросла с 24% в 2023 г. до 30% в 2025 г.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 494. Время проведения: 3—17 сентября 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 2,5 тыс. респондентов