Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Приглашаем на бесплатный вебинар «Решение для удаленного доступа и управления ИТ-инфраструктурой» RuDesktop x Шексна-Автоматизация

Приглашаем вас на вебинар, который мы проводим совместно с партнером Шексна-Автоматизация

RuDesktop — программное обеспечение от компании ООО «Передовые технологии», предназначенное для удаленного доступа и управления конечными устройствами. Продукт является отечественной альтернативой таких решений как AnyDesk, Teamviewer, Ivanti, MSCCM.

Что будет на вебинаре:


  • Как создавался продукт RuDesktop
  • Основные достижения продукта
  • Преимущества RuDesktop
  • Подробная демонстрация функционала RuDesktop инженером внедрения
  • Блок ответов на ваши вопросы


Кому будет полезен вебинар:



Дата: 10.09.2025

Время: 10:00 по мск

Регистрация по ссылке

bez_zagolovka640.jpg


Рекламаerid:2W5zFJjAfuzРекламодатель: ООО "Передовые технологии"ИНН/ОГРН: 9703094665/1227700375891Сайт: https://rudesktop.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

«2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%

Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Когда Microsoft не справляется. Разработано ПО для создания идеальной Windows – без ИИ, Outlook и другого мусора

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: