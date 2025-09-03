Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Лавка» начала работать с фермерскими хозяйствами

В «Яндекс Лавке» теперь можно заказать молоко и молочные продукты (йогурты, кефир, творожки), яйца и сыры от местных фермеров. Таким образом, сервис расширяет ассортимент товаров, которые пользуются постоянным спросом: по данным «Лавки», молочные продукты есть в каждой второй корзине. Перед тем, как попасть на полку «Лавки», фермеры проверяются на соответствие государственным стандартам, а также собственным требованиям сервиса к поставщикам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Сейчас в каталоге фермерских продуктов уже 30 позиций, на карточке таких товаров стоит пометка – «от фермера». Такая продукция производится на небольших хозяйствах и не содержит промышленных добавок, поэтому имеет короткий срок годности. Товары отправляются напрямую в дарксторы сразу после производства, поэтому по свежести и по качеству не уступают тем, что можно найти на рынках или у самих фермеров.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

На данный момент заказать фермерские молочные продукты могут жители Москвы и Санкт-Петербурга. С 22 сентября 2025 г. категория будет доступна пользователям «Лавки» во всех городах присутствия. Сервис планирует расширение партнерства с локальными хозяйствами в категории мясной, рыбной гастрономии, а также блинов, пельменей, вареников и другой замороженной продукции.

Перед запуском категории «Яндекс Лавка» изучила предпочтения потребителей. Согласно результатам исследования, при выборе молочных продуктов покупатели отдают предпочтение натуральному составу без лишних добавок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

Apple собрадась уничтожить Google на рынке поиска с помощью нейросетей. Прошлые попытки провалились

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

CNews — 25 лет лидерства

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: