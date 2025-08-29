Teleboss запустил бота для звонков в Telegram

Российский сервис для видеосвязи Teleboss представил нового бота для звонков в Telegram.

Бот tb_call_bot позволяет создавать ссылки на видеозвонки прямо в мессенджере: достаточно запустить бота и переслать полученную ссылку собеседнику. Создание комнаты для звонка занимает менее 10 секунд. Регистрация не требуется. Об этом CNews сообщили представители Teleboss.

Бота можно добавлять и в групповые чаты — рабочие или личные. В этом случае по команде он сразу выдает ссылку на конференц-колл, что упрощает организацию встреч для команд и компаний друзей.

Бот-сервис работает без регистрации и настроек. Бот обеспечивает максимально простой доступ к видеосвязи. Звонок можно организовать буквально в два клика — интерфейс интуитивно понятен даже для пользователей с минимальным опытом работы с мессенджерами.

«По нашим данным, около 30% перешли на мобильные звонки, еще столько же думают про обходные решения. Рынок старается как можно быстрее отреагировать на возникшую потребность людей в простом и прозрачном сервисе для видеосвязи, чтобы сохранить возможность общения. Запуск бота в Telegram — это первое быстрое действие, и мы продолжим развивать наш сервис», — сказал генеральный директор Teleвoss Илья Мамуткин.

Напомним, что в последние недели российские пользователи столкнулись с блокировкой звонков в WhatsApp и Telegram, а также со сбоями в работе Google Meet.