«Предпринимателями не рождаются, а становятся»: только 3% продавцов на маркетплейсах хотели заниматься бизнесом со школы

«Яндекс Маркет» провел опрос среди более чем 1100 продавцов на маркетплейсах и выяснил, кем они хотели стать в школьные годы. В топ профессий попали музыкант (18%), актер (15%) и спортсмен (12%). Свой бизнес с детства хотели иметь лишь 3% будущих предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Среди тех опрошенных, кто мечтал о бизнесе с ранних лет, большинство хотели продавать одежду и обувь (35%), продукты и товары повседневного спроса (21%), косметику и парфюмерию (19%). На желание заниматься торговлей будущих продавцов вдохновляли друзья родителей, у которых был бизнес, мечта создать собственный продукт и интерес к сфере продаж в целом.

Склонность к предпринимательству у будущих продавцов стала проявляться еще в школьные годы — 40% опрошенных признались, что уже тогда начали подрабатывать. В основном они занимались раздачей рекламных листовок, работали официантами и помощниками в магазине.

Как и в школе, продавцы и сейчас продолжают учиться новому — так ответили почти треть опрошенных (32%). Среди недавних образовательных курсов у предпринимателей — создание эффективных карточек товаров и описаний, освоение новых правил и требований маркетплейсов, ценообразование, а также реклама на площадках.

Среди главных идей и ценностей из детства, которые и сегодня помогают продавцам в работе, респонденты отмечают настойчивость в достижении целей, умение находить общий язык с людьми, веру в свои силы и позитивный настрой. Треть опрошенных также заявили, что хотели бы, чтобы их дети в будущем занимались тем же делом. Поэтому предприниматели стараются вкладывать в своих детей те же ценности и идеи.