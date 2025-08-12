Разделы

Безопасность
|

FORTIS и CTRLHACK — архитекторы кибербезопасности

Сотрудничество FORTIS с CTRLHACK — разработчиком передовых решений в области информационной безопасности — открывает новую главу в развитии российского ИТ-рынка.

В условиях новой цифровой эпохи создание комплексной системы безопасности превращается в важный фактор успеха для развития бизнеса. Дистрибьютор FORTIS выступает в роли архитектора, формирующего экосистему безопасности для участников российского ИТ-рынка, где каждый элемент работает на общий результат.

Анастасия Агафонова, руководитель отдела Кибербезопасности FORTIS:

«Расширяя наш дистрибуторский портфель за счёт инновационных решений от ведущих производителей, мы создаём настоящую цифровую крепость для российского ИТ-рынка. Каждый ее компонент работает в синергии с остальными, формируя многоуровневую защиту от современных киберугроз. Партнёрство с CTRLHACK открывает новые горизонты для всего ИТ-сообщества России, участники получат доступ к передовым решениям в области информационной безопасности, которые учитывают актуальные хакерские техники со всего мира».

Исключительность позиции CTRLHACK подтверждается тем, что компания первой выпустила на российском рынке решения классов BAS и APT, сохранив за собой рыночное превосходство.

Продукты CTRLHACK

BAS Felix – платформа симуляции кибератакующих техник и хакерских атак. Она позволяет моделировать целенаправленные действия по проникновению по множеству векторов и достоверно оценивать готовность внедренных средств защиты к их отражению. BAS делает защиту проактивной, превращает оценку состояния безопасности в системный и автоматизированный процесс.

APT Bezdna – платформа автоматического пентеста для тестирования безопасности на проникновение. Представляет комплекс сценариев, которые имитируют реальную атаку на сеть или приложение. Цель пентеста — понять, может ли гипотетический злоумышленник взломать систему.

Максим Пятаков, сооснователь CTRLHACK:

«Преимущество альянса с FORTIS — слияние наших компетенций, которое позволит предложить рынку ещё более эффективные решения для защиты информационных систем. Мы видим большие перспективы в совместной работе, которая позволит расширить присутствие наших продуктов, углубить экспертизу через реализацию совместных проектов и укрепить позиции обеих компаний на рынке кибербезопасности».

FORTIS — специализированный дистрибьютор в области решений по информационной безопасности, созданию современной инфраструктуры и работы с данными облачных технологий. Компания предоставляет расширенные возможности для развития бизнеса, организации и сопровождения проектов, технической поддержки, поставки комплексных решений и услуг.

CTRLHACKроссийский разработчик решений в области информационной безопасности, более 15 лет занимается исследованиями хакерских стратегий и техник. Компания создает продукты, позволяющие клиентам повысить уровень реальной защищенности их информационных систем, а также существенно облегчить работу сотрудников подразделений кибербезопасноcти.

Рекламаerid:2W5zFGq5QfiРекламодатель: ООО «Фортис»ИНН/ОГРН: 9710076392/1197746387629Сайт: https://fortis.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

Российский вендор ПО для СХД «Рэйдикс» отправляется в новую «Экспедицию»

В сотне моделей ноутбуков Dell найдены «дыры», позволяющие захватить контроль над устройством

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Порносайты заражают ПК троянами с помощью обычной картинки

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще