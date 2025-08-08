Разделы

Проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве россияне не хотят

Россияне не верят в способность ИИ интервьюировать соискателей при устройстве на работу. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сегодня всего 5% россиян считают возможным полностью доверить ИИ собеседования с кандидатами на вакансии. 43% допускают частичное использование компьютерных алгоритмов, а еще 43% категорически против них.

Пройти собеседование с ИИ вместо рекрутера однозначно готовы 12% россиян, скорее готовы еще 28%. Судя по комментариям, для одних решающий фактор — интерес («Как все новое и неизвестное это вызывает любопытство»); для других — субъективность человеческой оценки («Так можно избежать дискриминации»; «Рекрутер — это человек. Сегодня у него одно настроение, а завтра другое»). 22% настроены абсолютно негативно, 38% — скорее против («Не доверяю»; «Для меня это было бы признаком неуважения, желания сэкономить и небрежного отношения работодателя к потенциальному работнику»).

Мужчины чаще женщин отвергают использование ИИ на собеседованиях (55 и 32% соответственно), среди россиянок больше тех, кто за ограниченное использование новых технологий (52%, а среди мужчин — 34%).

Среди россиян до 35 лет больше считающих допустимым частичное использование ИИ на собеседованиях, чем среди тех, кто старше. При этом опыта взаимодействия с искусственным интеллектом у молодежи больше.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Россияне с высшим образованием чаще респондентов, закончивших колледж, выступают за то, чтобы ИИ помогал рекрутеру на собеседованиях, но не заменял человека. Степень готовности пройти интервью у ИИ у опрошенных с высшим образованием ниже, чем у опрошенных со средним профессиональным.

Скепсис по поводу автономного использования ИИ при найме вырос: людей, считающих допустимым использование ИИ на собеседованиях и готовых пройти интервью с нейросетью, за год стало меньше.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 377. Время проведения: 1—6 августа 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

