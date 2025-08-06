Разделы

Цифровизация Электроника Дистрибуция
|

Для стримеров и блогеров: проводной микрофон GM20 от Bloody

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новый проводной микрофон GM20. Модель отлично подойдет для записи подкастов, проведения стримов и записи контента с высоким требованием к качеству звука. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Главное преимущество GM20 — 10-миллиметровый электретный конденсаторный микрофон, позволяющий записать профессиональный чёткий, качественный звук. Кардиоидная диаграмма направленности отделяет голос от другого фонового шума, а встроенный поп-фильтр снижает количество звуковых помех и удаляет искажения. Благодаря этому качество записи отвечает запросам даже требовательных пользователей.

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц и битрейт 16 бит делают запись естественной и детализированной. Диапазон чувствительности микрофона составляет - 40 дБ ± 3 дБ.

mikrofon700.jpg

Проводной микрофон GM20 от Bloody

На корпусе устройства расположены регулятор громкости микрофона и кнопка отключения звука.

Конструкция продумана до мелочей. Ударопрочный штатив-тренога фиксирует микрофон в устойчивом положении, исключая вибрации. Гибкое вращение даёт возможность более точной подстройки под пользователя. Также доступно портативное использование микрофона для записи в движении или стоя – он снимается с подставки. Плетеный USB-кабель длиной 230 см дает свободу в перемещении.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Bloody GM20 подойдет для стриминга, записи подкастов и озвучивания. Высокая точность передачи звука, удобное управление и надежная конструкция делают модель универсальным решением для создания контента.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

Российские автоперевозчики требуют убрать с дорог незаконные глушилки из-за сбоев навигаторов

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Этот Китай поломался. Индия стала крупнейшим поставщиком смартфонов в США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще