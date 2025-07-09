Ozon начал продавать премиальные катера и яхты

Ozon расширяет категорию «Водная техника». Теперь на площадке можно приобрести водный транспорт премиум-класса от популярных в этом сегменте российских и китайских брендов стоимостью от 2 до 25 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

К заказу на Ozon уже доступны более 10 моделей стоимостью от 2 млн рублей брендов Avanraid, Bossforr, СПЭВ, Vivat. Самой дорогой товар в категории – высокоскоростной катер премиум-класса бренда Njord, его цена достигает 25 млн руб. Цена в карточке товара финальная — это позволяет покупателям сравнить стоимость разных моделей и принять решение о покупке.

После оформления заказа их произведут и доставят клиенту в течение 2,5 месяцев (срок доставки может меняться в зависимости от бренда). География доставки — вся Россия, водное транспортное средство привезут в согласованное с покупателем место. Покупка доступна по 100% предоплате, при этом Ozon гарантирует возврат средств, если покупатель передумает после осмотра. На все модели действует гарантия производителей.

Клиенты уже покупают разные модели лодок на Ozon — от надувных до моторных — только за июнь 2025 г. продажи выросли на 62% год к году. Чаще всего водный транспорт берут рыбаки и любители активного отдыха из Москвы и Дальних регионов. При этом регионы показывают опережающий темп роста продаж — за июнь число купленных лодок в Кабардино-Балкарской республике в пять раз, в Ненецком Автономном округе выросло в четыре раза, в Камчатском край в 3,5 раза.