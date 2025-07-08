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Цифровизация ИТ в банках
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УБРиР модернизирует услуги благодаря отечественным цифровым решениям «Ростелекома»

«Ростелеком» и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подписали дорожную карту направлений сотрудничества. Основные направления партнерства включают модернизацию ИT- и телекоммуникационной инфраструктуры, повышение кибербезопасности и внедрение инновационных технологий в банковскую сферу. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Одной из ключевых задач станет переход на преимущественно российское оборудование и программное обеспечение. Документ подписали президент УБРиР Алексей Долгов и директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Для клиентов банка это партнерство означает повышение надежности услуг и сервисов, а также скорости обслуживания за счет внедрения систем аналитики и автоматизации.

Алексей Долгов, президент УБРиР: «Взаимодействие с “Ростелекомом” — важный шаг в нашей цифровой трансформации. Мы продолжаем активно внедрять прогрессивные технологии, чтобы предоставить клиентам новые сервисы, обеспечивая высокую стабильность и защиту персональных данных. Достижение максимального уровня импортозамещения позволит нам снизить риски, связанные с обслуживанием оборудования и программного обеспечения, что в итоге положительно скажется на наших клиентах».

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Безопасность

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Сотрудничество с УБРиР – это стратегическая возможность внедрить инновационные решения, которые повысят общую киберустойчивость, качество банковских услуг и укрепят их конкурентоспособность на рынке. Мы готовы предложить продукты и экспертизу для достижения общих целей, включая переход на отечественное оборудование и программное обеспечение. Это важный этап развития цифровой экосистемы кредитного учреждения, который позволит укрепить устойчивость и технологическую независимость всего региона».

Подписанное соглашение стало логичным предложением многолетнего сотрудничества между банком и цифровым интегратором.

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