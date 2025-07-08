Почти половине россиян приходится работать во время отпуска

Как показал опрос hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, 43% россиян так или иначе продолжают работать, находясь в отпуске. Из них 7% делают это постоянно, 13% – часто, 23% – иногда. Только 38% опрошенных заявили, что никогда не работают в отпуске. Еще 19% ответили, что делают это изредка. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился с 21 по 23 апреля 2025 г. среди 2885 российских соискателей.

Мужчины чаще женщин признаются, что продолжают трудиться во время отпуска: 9% из них работают всегда и еще 12% – часто. Среди женщин такие показатели составляют 6% и 14% соответственно. При этом у мужчин также ниже доля тех, кто может позволить себе полностью отключиться от работы во время отдыха – 35% против 39% у женщин.

Наиболее вовлеченными в рабочие процессы в отпуске стали сотрудники в возрасте от 35 до 54 лет. В этих группах совокупная доля тех, кто всегда, часто или иногда работает в отпуске, достигает почти 50%. Самая высокая нагрузка – у респондентов от 35 до 44 лет: 9% работают всегда, 15% – часто, 24% – иногда. В то же время среди молодежи 18-24 лет 47% утверждают, что никогда не работают во время отпуска.

По регионам наибольшая нагрузка в отпуске наблюдается в Краснодарском крае – 16% респондентов здесь работают во время отпуска постоянно, а еще 16% – часто. Высокие показатели также в Омской области (14% – всегда, 17% – часто), Кемеровской области (13% и 17%) и Алтайском крае (13% и 8%). В Дальневосточном ФО 12% опрошенных сообщили, что им всегда приходится работать в отпуске – это наивысший показатель среди всех округов.

На уровне профессиональных сфер самыми включенными в работу даже в отпуске оказались руководители. Среди представителей среднего и высшего менеджмента 17% признались, что работают во время отпуска всегда, а еще 18% – часто. Также высокие доли наблюдаются в розничной торговле (15% респондентов работают всегда, 13% – часто), маркетинге и рекламе (15% и 16%), автомобильном бизнесе (14% и 15%) и закупках (10% и 22%).

На противоположной стороне – кадры сектора добычи сырья, медики и фармацевты и рабочий персонал. В этих сферах самые высокие доли тех, кто никогда не работает в отпуске (52%-54%). Также реже других подключаются к рабочим задачам во время отдыха представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (44%), обслуживающий персонал и специалисты науки и образования (43%).