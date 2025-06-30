Работа и соцсети: где россияне чаще всего находят любовь

SuperJob выяснил, что выше всего вероятность встретить любовь — на работе и в соцсетях. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

На первом месте по вероятности встретить свою любовь — работа, именно так познакомились 14% участников исследования. Социальные сети и мессенджеры оказались на втором месте: 13% респондентов встретили свою пару там. Каждый десятый опрошенный признался, что познакомился с любимым человеком прямо на улице.

Знакомства также завязываются через общих друзей (9%), во время учебы в вузах и колледжах (7%). Каждый двадцатый встретил свою пару на сайте знакомств. 4% нашли любовь еще в школьные годы. Еще 4% познакомились в кафе или ресторанах. По 2% россиян повстречали любимых на отдыхе, среди соседей по дому, на вечеринке, в парке, в гостях, в магазине. Также 2% рассказали, что вместе с самого детства.

По сравнению с жителями других регионов, москвичи чаще находят вторую половину на сайтах знакомств и на работе.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 383. Время проведения: шестое—16 июня 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов