Подмосковному нейроинспектору запаркованности контейнерных площадок исполняется 1 год

С 28 июня 2024 г. в Подмосковье искусственный интеллект через 552 камеры системы «Безопасный регион» начал выявлять автомобили, припаркованные около контейнерных площадок. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За год работы искусственный интеллект выявил более 3,5 тыс. случаев неправильной парковки возле контейнерных площадок. По 472 случаям были выписаны штрафы. И самое главное – там, где уже штрафовали, нарушать стали на 40% меньше», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект ежедневно анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион», выявляет автомобили, которые стоят в зоне вывоза мусора более 10 минут, и фиксирует их госномера. На основании данных, полученных от ИИ, в отношении автовладельца может быть составлен протокол об административном правонарушении.

«На старте ИИ-проекта контроля запаркованности контейнерных площадок протоколы составлялись вручную ответственными исполнителями. Но с июля весь процесс, от обнаружения нарушения до выписки штрафа, будет полностью автоматизирован. Искусственный интеллект распознает номер машины, после чего данные передаются в специальную систему. Она направляет межведомственный запрос о владельце автомобиля и отправляет нарушителю протокол со всеми доказательствами через электронную госпочту. Более того, система даже следит за своевременной оплатой штрафа», – отметила Надежда Куртяник.