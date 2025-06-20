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Заключенные компанией ФлексСофт на ПМЭФ 2025 стратегические партнерства будут способствовать развитию технологий для финансового сектора и повышению эффективности банковского бизнеса

О значимых результатах работы на 28-м Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор ФлексСофт Аркадий Лобас в интервью телеканалу «Про Бизнес».

На полях ПМЭФ 2025 компания заключила сразу два новых стратегических партнерства. Со СберТехом ФлексСофт договорился о совместном развитии отечественной экосистемы цифровых продуктов для нужд бизнеса, с Банком «Кубань Кредит» — о сотрудничестве в сфере финансов и передовых технологий, направленном на повышение операционной эффективности, улучшение клиентского сервиса и ускорение разработки новых цифровых продуктов, и о внедрении инновационной Платформы FXL — единственной на отечественном рынке импортонезависимой банковской платформы с интегрированным на уровне core-системы искусственным интеллектом.

Аркадий Лобас высказал экспертное мнение о драйверах роста рынка ИТ-решений для финансового сектора в минувшем году и дал прогноз относительно важнейших технологических трендов на среднесрочную перспективу. Он также рассказал о приоритетных направлениях инвестирования компании ФлексСофт на ближайшие годы.

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Смотрите интервью Аркадия Лобаса телеканалу «Про Бизнес» на ПМЭФ 2025.

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