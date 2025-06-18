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Куда идут работать подростки в 2025 г.: самые популярные подработки по версии hh.ru

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали рынок труда для подростков в возрасте 14-18 лет за период с января по май 2025 г. Результаты показали, что число резюме от подростков выросло сразу на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а число приглашений от работодателей – на 23%. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

С начала 2025 г. подростки разместили более 682 тыс. резюме, а работодатели отправили почти 3 млн приглашений. Это отражает растущий интерес к подработке среди молодежи, а также высокий спрос бизнеса на молодых специалистов. Медианная ожидаемая зарплата подростков в 2025 г. составила 31 400 руб.

Наиболее популярными направлениями для подработки среди подростков стали вакансии в сфере обслуживания, логистики и продаж. Лидером по числу резюме оказалась специализация «Официант, бармен, бариста» – на нее приходится 9% всех резюме подростков. Второе место заняли вакансии упаковщиков и комплектовщиков (7%), а замыкают тройку менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%).

«Резюме молодых соискателей становятся все более заметными для работодателей. Компании начинают внимательнее относиться к возможностям гибкой занятости и временной подработки. Для самих подростков это не просто способ заработать первые деньги – это опыт, который помогает понять, как устроен рынок труда, научиться ответственности и командной работе на практике. А для бизнеса это шанс вырастить лояльных сотрудников буквально с нуля», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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цифровизация

В топ-10 самых популярных подработок среди подростков летом 2025 г. также попали такие профессии, как: курьер (5%); разнорабочий, оператор call-центра и продавец-консультант/кассир (по 4%); кассир-операционист (3%); грузчик и администратор (по 2%).

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Топ-10 самых востребованных подработок среди подростков (по числу размещенных резюме)

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