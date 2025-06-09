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Оформление подарочного набора юбилярам Подмосковья переведено в проактив

На портале госуслуг Московской области обновили услугу для юбиляров старше 80 лет. Теперь ссылка на заполненное заявление автоматически поступает в личный кабинет. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Еще одна услуга стала проактивной. Теперь жителям, которые отмечают юбилей от 80 до 115 лет, стало проще оформить заявление на подарочный набор. В личном кабинете юбиляра на региональном портале можно найти ссылку на заполненную форму. Останется только проверить данные и нажать на кнопку, чтобы отправить заявление в ведомство», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Услуга «Предоставление подарочного набора юбилярам» доступна на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы воспользоваться ею, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА. После проверки информации о юбиляре и отправки заявления в ведомство следует дождаться ответа в личном кабинете. Решение поступит в течение семи рабочих дней.

Подарочный набор могут вручить по месту жительства юбиляра или по другому подмосковному адресу. По согласованию с именинником подарок доставят в день рождения либо в другую дату, но не позднее 20 рабочих дней после юбилея.

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