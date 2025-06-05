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«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ брендов мониторов в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» представила рейтинг самых популярных брендов мониторов в России по итогам I квартала 2025 г. В него вошли собственные и эксклюзивные марки ритейлеров, MSI, Redmi, Xiaomi, LG и Samsung. Всего россияне купили 900 тыс. мониторов на сумму порядка 15 млрд руб. Средняя стоимость одного устройства составила 16,7 тыс. руб., увеличившись на 10% год к году. Спрос сместился в сторону более функциональных моделей с расширенными характеристиками, подходящих как для работы, так и для игр и мультимедиа. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В топ-5 по количеству проданных устройств вошли собственные и эксклюзивные марки ритейлеров (13%), MSI (10%), Redmi и Xiaomi (по 7%), а также LG (6%). Мониторы под собственными торговыми марками и эксклюзивными брендами продолжают пользоваться устойчивым спросом благодаря привлекательному сочетанию цены, технических характеристик и дизайна. Эти устройства разрабатываются по прямому заказу у производственных партнеров и учитывают предпочтения российских покупателей — как по диагонали и разрешению, так и по функционалу и комплектации.

В топ-5 брендов по выручке вошли MSI и собственные/эксклюзивные марки ритейлеров (по 11%), LG (8%), Samsung (7%) и Xiaomi (6%). Собственные и эксклюзивные бренды ритейлеров также обеспечили значительный вклад в выручку благодаря масштабным продажам и фокусу на популярных ценовых категориях.

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