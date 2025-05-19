Разделы

Веб-сервисы
|

PRM Online запускает Telegram-бота для повышения эффективности работы партнеров

Российский облачный сервис PRM Online объявляет о запуске нового инструмента для своих пользователей — Telegram-бота. Нововведение призвано сделать работу партнёров с платформой еще более удобной и продуктивной, предоставляя прямой доступ к системе через популярный мессенджер Telegram. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

Бот PRM Online позволит партнерам воспользоваться основным функционалом сервиса прямо в мессенджере, включая: зарегистрироваться в партнерской программе по уникальной ссылке; получать и создавать реферальные ссылки и промокоды; быстро регистрировать лидов; отслеживать статистику по своим достижениям; легко переключаться между аккаунтами при участии в нескольких партнерских программах

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
Безопасность

Подключение Telegram-бота осуществляется через личный кабинет платформы PRM Online. Для активации функции администратору необходимо перейти в раздел «Настройки» → «Общие настройки» → «Интеграция с Telegram», включить поддержку бота и получить ссылку для регистрации партнеров. Администратор может передать партнеру эту ссылку, скопировав ее из карточки партнера. Кроме того, партнер может самостоятельно найти ссылку на главной странице своего личного кабинета на платформе.

«Запуск Telegram-бота сделает работу наших клиентов и их партнеров с платформой PRM Online значительно удобнее. Благодаря ему доступ к ключевым функциям платформы будет всегда под рукой. Это обновление органично расширяет инструментарий PRM Online для автоматизации каждого этапа взаимодействия с партнерами», — сказал Сергей Золкин, руководитель PRM Onlin.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как перейти в облако без риска для ИБ?

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми

Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников

«Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка»

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

«Яндекс» оживит бренд, закрытый 10 лет назад. На его базе создадут «убийцу» Shopify

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153