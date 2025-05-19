PRM Online запускает Telegram-бота для повышения эффективности работы партнеров

Российский облачный сервис PRM Online объявляет о запуске нового инструмента для своих пользователей — Telegram-бота. Нововведение призвано сделать работу партнёров с платформой еще более удобной и продуктивной, предоставляя прямой доступ к системе через популярный мессенджер Telegram. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

Бот PRM Online позволит партнерам воспользоваться основным функционалом сервиса прямо в мессенджере, включая: зарегистрироваться в партнерской программе по уникальной ссылке; получать и создавать реферальные ссылки и промокоды; быстро регистрировать лидов; отслеживать статистику по своим достижениям; легко переключаться между аккаунтами при участии в нескольких партнерских программах

Подключение Telegram-бота осуществляется через личный кабинет платформы PRM Online. Для активации функции администратору необходимо перейти в раздел «Настройки» → «Общие настройки» → «Интеграция с Telegram», включить поддержку бота и получить ссылку для регистрации партнеров. Администратор может передать партнеру эту ссылку, скопировав ее из карточки партнера. Кроме того, партнер может самостоятельно найти ссылку на главной странице своего личного кабинета на платформе.

«Запуск Telegram-бота сделает работу наших клиентов и их партнеров с платформой PRM Online значительно удобнее. Благодаря ему доступ к ключевым функциям платформы будет всегда под рукой. Это обновление органично расширяет инструментарий PRM Online для автоматизации каждого этапа взаимодействия с партнерами», — сказал Сергей Золкин, руководитель PRM Onlin.