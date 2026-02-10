Разделы

Сибител PRM Online ПРМ Платформа управления партнёрскими программами

Сибител - PRM Online - ПРМ - Платформа управления партнёрскими программами

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.02.2026 PRMonline автоматизировала маркировку интернет-рекламы и расширила CRM-интеграции 7
28.10.2025 Функциональные обновления PRM Online сокращают операционные издержки и ускоряют бизнес-процессы пользователей 1
11.09.2025 PRM Online внедрила функцию автоматической смены партнерских статусов 1
08.07.2025 Партнерские продажи через блогеров на платформе PRM Online выросли более чем на треть в первой половине 2025 года 1
03.07.2025 PRM Online расширила возможности управления выплатами в партнерских программах 2
26.06.2025 Облачная платформа PRM Online расширила возможности настройки аутентификации 1
20.06.2025 Платформа PRM Online расширила возможности для самостоятельной настройки партнерских программ 1
19.05.2025 PRM Online запускает Telegram-бота для повышения эффективности работы партнеров 1

