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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект «Держим связь»

В преддверии 80-летия Победы билайн запускает проект «Держим связь», где герои прошлого вдохновляют нас сегодня.

В компании создали библиотеку историй героев-связистов Великой Отечественной войны. Каждая из них — это пример настоящего мужества: люди, которые шли навстречу опасности, чтобы сохранить хрупкую нить связи. Эти рассказы прозвучат и в радиоэфирах, в спектаклях и выставках, напоминая нам, что подвиг не имеет срока давности.

Сергей Анохин, генеральный директор билайна: «Связисты во время войны демонстрировали выдающиеся доблесть и профессионализм, что способствовало успешному исходу сражений и спасению огромного количества жизней.

На сайте проекта «Держим связь» представлены истории тех, кто, несмотря на трудности и опасность, обеспечивал связь в условиях войны. Мы призываем всех присоединиться к этой важной инициативе и поделиться историей семьи – своей или знакомых, о подвигах связистов как в годы Великой Отечественной войны, так и в современных условиях. Каждый из нас может внести личный вклад в сохранение памяти о героических поступках связистов, которые в тяжелейших условиях держат связь ради жизни, ради будущих поколений и ради Победы. До конца 2025 года билайн продолжит делиться честными рассказами о тех, кто в самые сложные периоды для нашей Родины обеспечивал бесперебойную связь для жизни и победы».

Проект включает в себя разнообразные форматы. 9 мая в уютном дворе «Музея Москвы» пройдёт спектакль-читка: профессиональные актеры оживят истории героев-связистов, прошедших через пекло самой страшной войны. Режиссером постановки выступит Серафима Низовская, известная своими работами в «Электротеатре Станиславский». Аудиоверсия спектакля в дальнейшем будет доступна на сайте проекта «Держим связь».

Также в «Музее Москвы» 9 мая откроется выставка, посвящённая подвигам связистов. Будут представлены исторические факты и истории от сотрудников билайна, чьи родственники или знакомые служили связистами в годы Великой Отечественной войны. На стендах зрители смогут увидеть реальные события, которые определили ход войны.

В сервисе книги билайна стартует проект «Почитай мне о Победе»: пользователи смогут записывать и делиться стихами и рассказами о войне. На сайте проекта также будет доступна подборка фильмов о героях Великой Отечественной Войны.

Каждый метр кабеля, каждая переданная радиограмма, каждый сигнал в эфире — это звено великой цепи, соединяющей поколения. Сегодня, как и 80 лет назад, связисты остаются героями нашего времени. Они преодолевают стихию, восстанавливают связь после катаклизмов, поддерживают работу систем, на которых держится жизнь миллионов, обеспечивают коммуникации в горячих точках и зонах конфликтов. Каждый день они совершают свой подвиг — для своих товарищей, для нас с вами.

Заходите на сайт, чтобы познакомиться с историями военных лет и оставить новые истории про подвиги связистов в наше время для будущих поколений.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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