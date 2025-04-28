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ПСБ: для цифровой трансформации нужны не только ИТ-специалисты, но и эксперты по анализу операционных процессов

В рамках взаимодействия с клиентами в части цифровой трансформации выявлен дефицит не только ИТ-специалистов, но и экспертов, способных выстроить и интегрировать внутренние процессы компании в цифровой формат. Всем отраслям экономики сегодня не хватает профессионалов, которые могут сформировать операционную модель, проанализировать процессы, разобрать их на составляющие, найти проблемные места и сформулировать техническое задание для IT-специалистов. Такие сотрудники в основном вырастают внутри организаций, чаще всего из стажеров, и являются прикладными специалистами. Об этом рассказала Анна Кабанова, старший вице-президент - руководитель блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ в рамках стратегической сессии «Экономика данных: вызовы, задачи, перспективы» VI Российского саммита по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit 2025.

«Мы стараемся обеспечить процессные потребности клиентов в наших решениях, так как не все компании могут себе позволить самостоятельную разработку цифровых сервисов в текущих условиях. Важно понимать, что до перехода к технологиям необходимо четко проработать маршрут и условия взаимодействия различных систем между собой. У ПСБ есть собственные команды и большая экспертиза на основе огромного массива данных о состоянии различных отраслей экономики, нормативной базе, персонализированных потребностях клиентов. Мы имеем положительный опыт работы с клиентами, которые в рамках своих внутренних процессов уже настроили наши продукты, в частности, благодаря функционалу системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Corporate». Это гибкое решение, которое позволяет компаниям сформировать свою операционную модель, а продукты становятся системным решением для цифровизации процессов клиентов», – отметила Анна Кабанова.

В рамках саммита состоялось торжественное объявление лауреатов премии CDO/CDTO Awards 2025, которая присуждается за вклад в развитие цифровизации бизнеса и экономики. Анна Кабанова стала победителем в номинации «CDO/CDTO года» в области цифровой трансформации банковского сектора. Экспертное жюри отдельно отметило достижения команды ПСБ в импортозамещении цифровых систем, реализации системы дистанционного банковского обслуживания «PSB Corporate» и переводе сервисов на микросервисную архитектуру.

Рекламаerid:2W5zFHRgJmEРекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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