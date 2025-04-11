Сотни тысяч: кому в России готовы платить самые высокие зарплаты

Медиана предлагаемых в России зарплат по итогам марта составила 74,9 тыс. руб., что на 9,9 тыс. руб. больше, чем год назад, и на 1,3 тыс. больше, чем в феврале 2025 г. Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, кому в стране сегодня готовы платить больше всех. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта/начало апреля 2025 г. оказались дата-сайентисты – в среднем им предлагают 267,5 тыс. руб., на втором месте – руководители группы разработки с зарплатой в 222,6 тыс. руб., на третьем - DevOps-инженеры, которым предлагают 204,4 тыс. руб.

Также в десятку самых «дорогих» специалистов попали коммерческий директор (202,6 тыс. руб.), финансовый директор (200 тыс. руб.), директор по маркетингу и PR (200 тыс. руб.), операционный директор (185 тыс. руб.), системный аналитик (182,3 тыс. руб.), агент по недвижимости (180,1 тыс. руб.) и руководитель строительного проекта (166,6 тыс. руб.).

На первую десятку специалистов по уровню предлагаемых зарплат приходится только 1,4% от всего рынка вакансий.

Топ-20 самых «дорогих» специализаций по итогам марта 2025 года, вся Россия

По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. наиболее заметно предлагаемые зарплаты выросли у директоров по маркетингу и PR (+50 тыс. руб.), у финансовых аналитиков (+43 тыс. руб.), агентов по недвижимости (+42,8 тыс. руб.), у бортпроводников (+40 тыс. руб.) и брокеров (+38 тыс. руб.).

В некоторых случаях зафиксировано и падение предлагаемых зарплат. Наиболее существенным оно оказалось в вакансиях водителей (-89,9 тыс. руб.), DevOps-инженеров (-54,4 тыс. руб.) и технических писателей (-53,6 руб.).

В свою очередь, самым востребованным в России специалистам – менеджерам по продажам (7,1% вакансий) – в среднем готовы платить по 97,8 тыс. руб. Продавцам, которые оказались на втором месте по спросу (5,9%), работодатели предлагают 55,7 тыс. руб., а водителям (третье место, 3,4% от всех вакансий) – 99,7 тыс. руб.