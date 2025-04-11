Почему россияне ищут другую работу: не устраивает руководство, нет карьерного роста, выгорание, но на первом месте — низкая зарплата

Сервис по поиску работы SuperJob исследовал, какие мотивы заставляют работников переходить с места на место. Низкая зарплата — основная причина поиска новой работы. В открытом опросе SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Удержание — тренд ближайших лет. В условиях кадрового голода адаптация новичков обходится работодателям слишком дорого. Понимать, почему компания теряет кадры, сейчас важно как никогда.

Низкая зарплата является основной причиной смены работы — именно из-за недовольства размером заработка 44% работающих ищут новое место, не увольняясь со старого.

Каждый двенадцатый сотрудник (8%) вышел на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 6% работников, еще 4% не устраивают условия труда. По 3% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства. 2% указывают в качестве причины желание перейти на более удобный график или удаленный формат, столько же начинают поиск работы из-за ожидания сокращений на текущем месте.

Среди прочих не столь популярных мотивов называлось наличие на работе штрафных санкций (хотя это и незаконно), конфликты в коллективе, монотонность обязанностей, разочарование в выбранной профессии и проч.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 383

Время проведения: 24 марта - 3 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее работу

Размер выборки: 1600 респондентов.