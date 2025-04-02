билайн бизнес улучшил качество мобильной связи в МФК Brosko Mall на Дальнем Востоке

Завершена установка антенно-фидерной системы в крупнейшем на Дальнем Востоке многофункциональном комплексе «Brosko Mall». Комплекс площадью 60 000 кв. м включает водно-оздоровительный комплекс Volna, СПА-комплекс Nedra, фитнес-клуб LVLUP, ресторан и отель Ruma, а также торговые галереи, помещения общественного питания и другие объекты, где стабильная связь стала критически важной для комфорта гостей и работы арендаторов.

билайн бизнес не просто устранил проблемы с качеством связи, а построил «под ключ» необходимую инфраструктуру, включая антенно-фидерную систему, охватывающую всю площадь комплекса. После завершения работ инфраструктура была передана на баланс заказчика.

Такой подход – принципиально новое слово в области улучшения покрытия. Он позволяет заказчикам не только получить высокое качество связи, но и стать полноправными владельцами инфраструктуры на весь срок эксплуатации объекта. Такой формат уже доказал свою востребованность среди клиентов, ценящих долгосрочные решения и надежность.

Особое внимание уделялось амбициозным срокам реализации. На строительство системы связи отводилось всего два месяца. За рекордные 51 день (с 10 июля по 30 августа 2024 года) проект был завершен. Техническая приемка прошла без замечаний, а к тестовому открытию комплекса в сентябре операторы уже были подключены к антенно-фидерной системе.

«Для решения задачи полного покрытия центра связью был разработан индивидуальный проект, согласованный с заказчиком и учитывающий необходимость подключения мобильных операторов. После окончания строительства специалисты билайн бизнес предоставили пассивную антенно-фидерную систему в собственность клиента, продемонстрировав гибкость подхода, экспертизу в indoor-решениях (в обеспечении покрытия внутри помещений) и готовность к реализации амбициозных сроков», – прокомментировал завершение проекта руководитель департамента продуктов передачи данных билайн бизнес Максим Артемов.

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