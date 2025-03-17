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В систему распределения выпускников вузов старшее поколение верит больше, чем молодежь

Сторонников практики распределения выпускников вузов за год стало меньше, но большинство россиян по-прежнему выступает за возвращение советской системы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob «Старт карьеры» приняли участие представители экономически активного населения, в том числе студенты вузов и родители будущих абитуриентов из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство россиян (61%) поддерживает идею возрождения системы распределения молодых специалистов. Противников этой практики значительно меньше — всего 15%. Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею распределения: среди россиян до 35 лет поддержку выразили 55%, а среди граждан старше 45 лет — уже 68%.

Опрос, проведенный среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, выявил, что 64% из них одобряют идею возвращения к практике распределения выпускников: «Это опыт по профессии». 18% опрошенных высказались против этой инициативы: «Работа за маленькую зарплату — это рабство, это опять «свои» и «не свои», опять еще одна лазейка для взяток».

Среди студентов дневных отделений 40% считают, что система распределения молодых специалистов должна быть восстановлена: «Думаю, стоит вернуть эту систему, так как это совершенно точно способствует получению навыков в профессии». 38% респондентов не поддерживают эту идею, а 22% затруднились с ответом.

По сравнению с 2024 г. число сторонников системы распределения выпускников вузов стало немного меньше. Судя по комментариям, россияне не хотят, чтобы молодежь была на несколько лет «связана» обязательствами с работодателем или государством. Рынок труда в последние несколько лет менялся так сильно, что люди поняли, насколько важно в современном мире быть адаптивным и способным быстро сменить компанию или переквалифицироваться.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 378

Время проведения: 7-13 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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