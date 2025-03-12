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Работодатели стали более лояльными к специалистам с избыточной квалификацией

Число компаний, которые никогда не нанимают специалистов с избыточной квалификацией, минимально за последние 14 лет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения, имеющих опыт трудоустройства.

Сегодня лишь 8% работодателей не нанимают специалистов, которые обладают избыточной квалификацией. Каждая вторая компания (54%) предпочитает действовать по ситуации. А 14% организаций часто трудоустраивают таких кандидатов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Рынок труда претерпел значительные изменения, сейчас рекрутеры все чаще отказываются от различных предпочтений в найме. По сравнению с 2023 г. доля компаний, никогда не нанимающих специалистов с избыточной квалификацией, снизилась (-11 процентных пунктов), а доля тех, кто берет таких кандидатов на работу часто, выросла (+3 п.п.).

Опрос экономически активного населения показал, что сегодня специалистов, сталкивающихся с отказом из-за чрезмерного опыта или слишком высокого уровня образования, стало меньше, чем два года назад (минус 3 п.п.). Каждый четвертый россиянин (24%) сталкивался с отказом в трудоустройстве по причине избыточной квалификации. Мужчины рассказывают об этом гораздо чаще женщин (34% против 14%), а респонденты от 35 до 45 лет — чаще тех, кто младше, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще участники опроса рассказывали о подобных случаях: среди граждан с зарплатой до 50 тыс. руб. в таких ситуациях побывали 16%, а среди россиян с зарплатой от 100 тыс. руб. — уже 27%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Телеком

Населенных пунктов: 242

Время проведения: 10 февраля – 6 марта 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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