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Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат

Сервис по поиску работы SuperJob изучил динамику зарплат квалифицированных рабочих в Москве. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Быстрее всего зарплатные предложения растут в промышленности

На 1 марта 2025 г. темпы прироста зарплат за год выше у ИТР и рабочих в промышленности (плюс 15,8% и 15,5% соответственно). На третьем месте — информационные технологии (+15,3%). Зарплаты ИТР в строительстве выросли с марта 2024 г. на 15,1%, квалифицированных рабочих в строительстве — на 15%.

Первые по темпам прироста зарплат среди квалифицированных рабочих в промышленности — швеи, монтажники, фрезеровщики и электромонтеры

Среди промышленных рабочих значительнее всего за год (с марта 2024 г.) выросли средние рыночные зарплаты швей (+34%), монтажников оборудования (+26%), фрезеровщиков и электриков (плюс по 20%).

В строительной индустрии быстрее всего растут зарплаты каменщиков, дорожных рабочих и электромонтажников

По темпам прироста среднерыночных зарплат лидируют каменщики (+30%), дорожные рабочие (+26%), электромонтажники (+25%), плиточники (+20%), электрогазосварщики (+19%).

Смена лидеров: рабочие опережают ИТ в росте зарплат

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ИТ-сфера с 2020 г. демонстрировала бесспорное лидерство в гонке зарплат: доход программистов рос опережающими темпами. За это время зарплаты в ИТ выросли настолько, что начал сказываться статистический эффект высокой базы. В результате с 2024 г. наблюдается смена лидера: быстрее ИТ растут зарплаты квалифицированных рабочих в промышленности. В январе-марте 2024 г. разница в темпах прироста была незначительная: всего 0,2 процентных пункта (1,8% в ИТ и 2% у рабочих производств). А вот в январе-марте 2025 г. разрыв уже серьезнее — 1,7 п.п. (3,6 против 5,3% соответственно).

Прогноз SuperJob

В 2025 г. продолжится опережающий рост зарплат рабочих в промышленности и строительстве, поддерживаемый инфляционными ожиданиями и изменением структуры спроса на рабочую силу. Факторы роста: квалифицированные рабочие – наиболее востребованная категория персонала; демографическая ситуация – старение соискательской базы; индексация зарплат с учетом инфляции; рабочие в строительстве: рост частного домостроения при снижении активности массовых застройщиков, ужесточение миграционного законодательства. Реализация крупных инфраструктурных проектов (строительство дорог, мостов, энергетических объектов) требует привлечения большого числа исполнителей; рабочие в промышленности: развитие производств внутри страны, импортозамещение. Автоматизация производств снизила число рутинных операций, но пока не достигла такого уровня, чтобы полностью заменить человека роботами.

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