Доля женщин в ИБ увеличится до 35% к 2030 году

Женщины составляют примерно 25% от общего числа россиян, работающих в сфере информационной безопасности, к 2030 г. ух доля увеличится до 35%. Эксперты «Информзащиты» объясняют это в первую очередь ростом интереса девушек к образованию в сфере ИБ. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

«В 2013 г. девушки составляли порядка 10% от общего числа работающих в ИБ, сейчас уже около 25%. Раньше традиционно считалось, что технические отрасли – для мужчин, но стереотип искореняется, на ИТ- и ИБ-специальностях в вузах гораздо больше девушек, чем 10-15 лет назад», – сказала руководитель системы менеджмента компетенций «Информзащиты» Евгения Фокина.

Специалисты интегратора указывают, что если 10 лет назад среди 100 студентов на ИБ-специальностях примерно 15-17 были девушками, то сейчас их уже 28-30. Для женщин открываются и учебные заведения, которые ранее были недоступны. Например, в феврале 2024 г. Академии ФСБ поручили дать возможность девушкам получать образование по специальности «информационная безопасность».

По данным «Информзащиты», среди женщин в кибербезопасности около 35% работают в сфере аудита и консалтинга, 33% - в разработке, 15% – в центрах мониторинга и противодействия кибератакам (SOC).

«Привлечение девушек в отрасль может стать одним из способов улучшения кадровой ситуации в ИБ. К сожалению, стереотип о том, что эта сфера для мужчин, все еще есть в голове у многих работодателей и соискателей. От этого нужно отказываться, так как кибербез теряет большое количество талантов из-за ничем не подкрепленных установок», – отметила Евгения Фокина.