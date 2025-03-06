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Soueast представляет инновационный охранно-телематический комплекс Soueast Connect

Бренд Soueast представил систему управления и защиты автомобиля Soueast Connect, созданную в сотрудничестве с партнерами компании. Охранно-телематический комплекс Soueast Connect — это система дистанционного контроля и управления функциями автомобиля Soueast с помощью мобильного приложения. Инновационное решение предоставляет доступ к облачным сервисам, где в режиме реального времени ведется сбор и анализ данных о транспортном средстве, а также защищает автомобиль от угона. Об этом CNews сообщили представители Soueast.

Комплекс телематики на российских моделях Soueast доступен в двух модификациях. Базовая версия Soueast Connect предоставляет функции управления автозапуском, поиска автомобиля на парковке, удаленное открытие/закрытие замков и багажника. Также пользователю доступна информация об уровне топлива и заряда АКБ, история поездок, виртуальный гараж (геозоны), оценка манеры вождения и другие полезные функции.

Расширенная же версия Soueast Connect Security представляет собой полноценную охранно-телематическую систему. Помимо телематики, система включает охранный функционал, а именно: идентификационную метку безопасности, кнопку SOS, чувствительный датчик (аварии, движения, крена и наклона), дистанционную постановку и снятие с охраны, а также множество других полезных опций.

Обе системы имеют не только широкий функционал возможностей, но и позволят получить дополнительную выгоду до 80% при страховании транспортного средства.

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Цифровизация

Система телематики будет полезна не только для частных, но и для корпоративных клиентов. Автопарки, использующие автомобили с установленными комплексами, смогут получать данные о транспортных средствах в реальном времени, анализировать стиль вождения, задавать границы перемещения автомобилей, производить удаленную диагностику и получать автоматическое оповещение о происшествиях.

Владельцы автомобилей могут подключить Soueast Connect в дилерском центре Soueast, а также получить один год бесплатного обслуживания системы, что является эксклюзивным предложением на рынке. Последующее обслуживание комплекса обойдется в четыре и пять тыс. рублей на базовую версию Soueast Connect и расширенную Soueast Connect Security соответственно. Скачать мобильное приложение можно в магазинах App Store и Google Play, а стоимость комплекса уточнять у официального дилера Soueast.

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