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Услуги для бюджетников Подмосковья дополнили новым сервисом

На портале госуслуг Московской области обновили услуги по оформлению выплаты на аренду жилья для медработников и педагогов региона. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сразу две услуги по выплате на аренду жилья стали еще удобнее. К ним подключили сервис получения согласия супруга на обработку персональных данных в электронном виде, благодаря которому больше не нужно прикладывать скан согласия к заявке. Уведомление о необходимости дать согласие поступит в личный кабинет на региональном портале тому члену семьи, который указан в заявлении», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье медицинские специалисты и педагоги, которые работают в государственных учреждениях региона и не имеют жилья в Московской области, могут оформить ежемесячную выплату для компенсации аренды.

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Подать заявление можно на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Воспользоваться услугой могут медицинские работники и педагоги Подмосковья.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение о назначении выплаты либо отказ поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

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