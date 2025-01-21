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Работодатели стали чаще внедрять регламенты для курящих сотрудников

Количество сотрудников, курящих на работе, сократилось. Частота перекуров при этом возросла, очевидно, продолжают курить в рабочее время только наиболее зависимые от никотина. Сервис по поиску работы Superjob опросил 500 работодателей о регламентах для курящих работников и 1600 курящих сотрудников российских компаний о количестве и продолжительности их перекуров в течение рабочего дня.

Финские ученые выяснили, что курение негативно отражается на доходах граждан. Согласно опросам SuperJob, все больше компаний вводит регламенты для никотинозависимых: в каждой четвертой компании (23%) для сотрудников с пагубной привычкой действуют правила, ограничивающие частоту перекуров и/или их продолжительность. Ранее Superjob выяснил, что в большинстве предприятий и организаций для курения отведены специальные места. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

В целом, среди никотинозависимых выросло чисто тех, кто не позволяет себе курить на работе: 13% в 2016 г. и 19% сейчас. Очевидно, продолжают курить в рабочее время только наиболее зависимые от табака: в связи с чем мы наблюдаем увеличение частоты перекуров. Каждый третий курящий на работе рассказал, что устраивает себе перекуры пять и более раз за день (в 2019 г. так часто курил каждый четвертый). три-четыре раза за рабочий день или смену курят 29% россиян.

У 7 из 10 курильщиков перекур занимает не более 5 минут. Мужчины курят чаще и задерживаются в курилке на более длительное время, чем женщины.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 91

Время проведения: 9-16 января 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, где разрешено курение

Размер выборки: 500 респондентов.

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